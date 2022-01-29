К раненым во время стрельбы в Днепре приехал глава МВД – как себя чувствуют пострадавшие (фото)

Министр МВД Украины Денис Монастырский приехал к раненым во время стрельбы в Днепре. Фото: Информатор, коллаж "Сегодня"

В субботу, 29 января, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский посетил раненых во время жуткой стрельбы в Днепре. Врачи продолжают оказывать пострадавшим военнослужащим медицинскую помощь.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

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Как стало известно, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский лично проверил всем ли необходимым обеспечены пострадавшие и встретился с врачами.

После сообщения о раненых на призыв сдавать кровь откликнулись более 170 полицейских. Кроме того, не остаются равнодушными днепряне, также приходящие помочь пострадавшим.

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Денис Монастырский проведал раненых в Днепре. Фото: МВД Украины

В каком состоянии раненые?

Жанна Шарова получила три ранения, сейчас ее состояние тяжелое, но с положительной динамикой. Вчера, 28 января, девушка пришла в себя, но пока подключена к аппарату ИВЛ.

Игорь Семенченко получил ранение в живот. Врачи смогли оперативно удалить пулю. Его состояние тяжелое, с положительной динамикой.

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Владислав Гулида, Денис Наместник и Евгений Мачула находятся в сознании, их состояние тяжелое с положительной динамикой.

Коротко о трагедии

Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.

Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и "скорую". Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.

На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".

"Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша". После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев . Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.

. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей. Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн грн семьям убитых.

Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства , затем скрывали факты и даже получали повышение.

, затем скрывали факты и даже получали повышение. В Днепре избрали меру пресечения Артемию Рябчуку. Ему назначили 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Подозреваемый будет содержаться в СИЗО.

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