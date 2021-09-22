Кабмин Украины утвердил новый алфавит: теперь у крымских татар будет латиница

Правительство Украины утвердило перевод крымскотатарского языка на латиницу. Коллаж: "Сегодня"

Кабинет министров Украины утвердил алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики.

Об этом сообщил Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Предусматривается, что перевод крымскотатарской письменности на латиницу будет осуществляться в период до 1 сентября 2025 года. Базой для данного акта является решение Курултая крымскотатарского народа 1991-1993 годов.

Алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики

Алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики состоит из 31 буквы.

Отмечается, что он разработан в процессе консультаций с Меджлисом крымскотатарского народа, специалистами Института востоковедения имени Крымского, Института языковедения имени Потебни, Института филологии КНУ имени Шевченко и Таврийского национального университета имени Вернадского.

Зеленский внес в Раду законопроект о коренных народах

Ранее мы сообщали, что Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду в качестве неотложного проект закона "О коренных народах Украины" (№ 5506). Этот документ определяет права коренных народов Украины и особенности их реализации в целях содействия консолидации и развития украинской нации, а также развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности таких народов.

"И сегодня я вношу на рассмотрение парламента неотложный законопроект о коренных народах. Уверен, что в сжатые сроки депутаты рассмотрят и закрепят статус коренных народов Украины, в частности крымских татар, и наконец сделают то, что откладывали 30 лет, восемь созывов Верховной Рады и все предыдущие президенты", – сказал Зеленский.

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