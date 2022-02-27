Как горячие пирожки! В Днепре горожане бросились на закупку оружия (видео)

Весь Днепр готовится встречать врага / Фото: Коллаж: Сегодня

Сметают оружие и патроны с полок быстрее, чем горячие пирожки. В Днепре сняли действовавший с декабря запрет на работу магазинов оружия и охотничьих магазинов. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Антон Мачула.

Сразу же все горожане, имеющие разрешение на приобретение огнестрельного оружия, бросились на закупки. За полтора – два часа с полок смели все: карабины, пистолеты, обвесы, патроны, бронежилеты, тактическую одежду – осталось разве что пневматическое оружие.

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К обороне города присоединились и предприятия, которые с собственной техникой и стройматериалами помогают возводить укрепления. Весь Днепр готовится встречать врага.

"Было до этого принято решение закрыть магазины во избежание случаев мародерства, но после того как поняли, что народ самоорганизовался, решили их открыть и, пользуясь случаем, порекомендовать, у кого есть желание, приобрести огнестрельное оружие для самозащиты – пожалуйста", – сказал городской голова Днепра Борис Филатов.

Ситуация в Украине 27 февраля