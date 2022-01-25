Как и на чем можно сэкономить с картой харьковчанина? Рассказываем

Это именная карта, которая заменит собой электронный билет / Коллаж "Сегодня"
С сегодняшнего дня, 25 января, в Харькове можно рассчитываться "Карточкой харьковчанина" за проезд в троллейбусах, трамваях и метро. С карточкой можно будет получить скидки в некоторых супермаркетах, коммунальных аптеках и на заправках. Однако получить ее смогут только жители Харькова.
Сайт "Сегодня" собрал всю информацию о том, что нужно знать о "Карточке харьковчанина".
Что это за карта?
Это именная карта, которая заменяет собой электронный билет. Благодаря карте можно бесплатно посетить зоопарк, а также делать покупки и получать низкую цену на оплату ряда коммунальных и административных услуг.
"Карточек харьковчанина" несколько?
Льготная
- До 50 бесплатных поездок в месяц в троллейбусе и трамвае, до 50 бесплатных поездок в месяц в метрополитене;
- специальная (низкая) цена на оплату ряда коммунальных и административных услуг;
- бесплатное посещение Харьковского зоопарка (а также специальная социальная цена во всех торговых точках, находящихся на его территории);
- получение других преимуществ с помощью "Карты харьковчанина" (доставка еды и т.д.).
С льготной "Карточкой харьковчанина" можно посещать по специальной цене:
- образовательные мероприятия (курсы повышения квалификации разных направлений, кружки по интересам и т.п.);
- медицинские учреждения (аптеки, центры медицинской помощи, медицинские клиники, стоматологии);
- продуктовые супермаркеты и точки продажи;
- спортивные клубы, танцы, йога и т.д.
Школьная
- пользоваться, как проездным;
- заниматься активными видами спорта по специальной социальной цене (спортивные клубы, танцы, йога, прокат велосипедов и/или самокатов и т.п.);
- получать другие преимущества с помощью "Карты харьковчанина" (доставка цветов, еды и т.д.);
- бесплатно посещать Харьковский зоопарк.
Со школьной "Карточкой харьковчанина" можно посещать по специальной цене:
- заведения отдыха (рестораны, кафе, SPA-комплексы и т.п.);
- заведения досуга (кинотеатры, квест-комнаты, гольф-клубы и т.п.);
- образовательные мероприятия (курсы иностранных языков, кружки по интересам и т.п.);
- медицинские учреждения (аптеки, центры оказания медицинской помощи, медицинские клиники, стоматологии и т.п.);
- заведения красоты (салоны красоты и т.п.);
- канцелярские и образовательные магазины для школьников;
- продуктовые супермаркеты и точки продажи еды.
Для обычного жителя
- проездной;
- бесплатное посещение Харьковского зоопарка (а также специальная социальная цена во всех торговых точках, находящихся на его территории);
- привилегии на АЗС города Харькова;
- получение других преимуществ с помощью "Карточки харьковчанина" (доставка цветов, еды и т.д.).
С обычной "Карточкой харьковчанина" можно посещать по специальной цене:
- заведения отдыха (рестораны, кафе, SPA-комплексы и т.д.);
- заведения досуга (кинотеатры, квест-комнаты, гольф-клубы и т.д.);
- образовательные мероприятия (курсы иностранных языков, частные курсы повышения квалификации разных направлений, кружки по интересам и т.д.);
- медицинские учреждения (аптеки, центры оказания медицинской помощи, медицинские клиники, стоматологии и т.д.);
- заведения красоты (салоны красоты, центры коррекции фигуры и т.д.);
- продуктовые супермаркеты и точки продажи;
- спортивные клубы, танцы, йога, прокат велосипедов и/или самокатов.
Студенческая
- с 1 сентября по 30 июня до 30 поездок в месяц (50% стоимости проезда) в трамвае и троллейбусе, до 60 поездок в месяц (50% стоимости проезда) в метрополитене;
- бесплатное посещение Харьковского зоопарка (а также специальная социальная цена во всех торговых точках, находящихся на его территории);
- получение других преимуществ.
Со студенческой "Карточкой харьковчанина" можно посещать по специальной цене:
- заведения отдыха (рестораны, кофейни, SPA-комплексы, гольф-клубы и т.д.);
- заведения досуга (кинотеатры, квест-комнаты и т.д.);
- образовательные мероприятия (курсы иностранных языков, частные курсы повышения квалификации разных направлений, кружки по интересам и т.д.);
- медицинские учреждения (аптеки, центры оказания медицинской помощи, медицинские клиники, стоматологии и т.д.);
- заведения красоты (салоны красоты, центры коррекции фигуры и т.д.);
- заведения, облегчающие процесс обучения (типографии, точки продаж книг и т.д.);
- продуктовые супермаркеты и точки продажи;
- спортивные клубы, танцы, йога, прокат велосипедов и/или самокатов.
Кто может получить карточку
"Карточку харьковчанина" для проезда в городском электротранспорте выдается жителям города, желающим, которые имеют официально трудоустройство в Харькове и студентам, которые учатся в городе.
Как получить "Карточку харьковчанина"
Необходимо заполнить анкету в бумажном или электронном виде. Заполненную анкету можно подать в:
- ЦНАП г. Харькова;
- УТСЗН г. Харькова;
- администрации районов Харьковского городского совета;
Также нужно будет предъявить паспорт.
Сколько стоит проезд в Харькове
В Харькове цена проезда в общественном транспорте в среднем немного меньше, чем в других города Украины. В метро билет стоит 5 гривен, в трамвае и троллейбусе нужно заплатить 4 гривни, а в маршрутках – от 6 до 7 гривен.
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