В Харькове очередное мажорное ДТП: пострадали подростки (фото, видео)

В Харькове произошло ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове произошло еще одно трагическое ДТП. На перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской элитная иномарка Toyota сбила людей, которые шли по пешеходному переходу. В ДТП пострадали 13-летние мальчик и девочка.

Видео с места инцидента опубликовали в Telegram-канале "Труха Харьков".

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Авто, которое сбило людей. Фото из соцсетей

Автор публикации отметил, что на место инцидента уже приехали медики скорой помощи. Как видно на записи, есть пострадавшие.

"У парня со рта течет кровь, плохи дела. Медики на месте", - написали под видео.

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В каком состоянии пострадавшие?

По предварительной информации полиции, пострадали 13-летние мальчик и девочка. Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины крушения Виктор Забашта уточнил "Суспильному", что подростки получили ушибы, их травмы не угрожают жизни.

Что говорят в полиции?

Как выяснил сайт "Сегодня", на место ДТП только что приехали следователи, пострадавших забрала скорая.

"Пока нет ответа на вопрос о том, пьян или трезв был водитель джипа. Следственно-оперативная группа выясняет",- сообщила нам спикер полиции Харьковской области Елена Баранник.

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