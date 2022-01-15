Как шапка Гарри Поттера: в Лубнах сильный ветер повалил новогоднюю елку (фото, видео)

Ветер свалил новогоднюю елку вчера вечером / Коллаж "Сегодня"

В Лубнах Полтавской области на центральной площади из-за сильного ветра упала часть новогодней елки.Фото и видео инцидента очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Шапка Гарри Поттера?

Ветер вчера, 14 января, завалил часть новогодней елки на центральной площади города. Ее смонтировали из живых деревьев.

Очевидцы шутят, что теперь праздничное дерево похоже на шапку Гарри Поттера.

В Лубнах Полтавской области сильный ветер свалил новогоднюю елку. Фото: соцсети

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Что в Украине натворила непогода

Вчера, 14 января, в Украине бушевала непогода, а из-за этого в большинстве областей ветер повалил деревья, а также без электричества остались несколько населенных пунктов.

В Носовке Черниговской области от сильных порывов ветра упала елка в центре города. Устанавливать ее назад уже не будут. Также новогоднее дерево упало в центре Коропа Черниговской области. Снова ставить главную красавицу также уже не будут.

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В Ивано-Франковской области без электричества остались пять сел, еще три – частично обесточены. В Черниговской области обесточено большинство участков электросетей области. В регионе без света остались 77 населенных пунктов.

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