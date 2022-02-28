"Как ты будешь смотреть нам глаза?" Днепрянин обратился к брату-чиновнику Минобороны Беларуси

Семья белорусского чиновника из Украины записала обращение / Фото: Коллаж: Сегодня
Семья из Днепра записала обращение к своему родственнику, помощнику министра обороны Беларуси Олегу Воинову, который родился и вырос в Украине. Брат Воинова Глеб попросил его повлиять на решение Беларуси воевать на стороне РФ против Украины и сделать так, чтобы его родным не было стыдно за него.
Обращение опубликовали в Telegram-канале Киев Оперативный.
Брат Воинова рассказал, что в Днепре сейчас живет его мать.
"Как ты будешь смотреть нам в глаза? Мы тобой гордились, мы не хотим, чтобы нам было стыдно, что наши родственники живут в Беларуси", – сказал он.
Глеб Воинов спросил брата о том, как чиновники в Беларуси могут допустить кровопролитие в Украине.
"У тебя тоже есть дети, как вы можете это допустить? Вы можете повлиять. Здесь течет кровь наших детей, их убивают, а вы делаете вид, что этого не знаете?" – добавил житель Днепра.
Он подчеркнул, что украинцы будут воевать против чужих людей на нашей земле. Однако сам Олег таким не является, поскольку родился в Украине.
"Мы все будем бороться, и мужчины, и женщины, и дети против чужаков на нашей земле. Но ты же не чужой, повлияй на это, ты можешь!" – говорится в обращении украинца.
Коротко о ситуации
- 24 февраля Беларусь присоединилась к российскому вторжению в Украину. Страна пустила на свою территорию российские войска и позволила атаковать Украину с этих позиций.
- 27 февраля Россия перебросила к границе Украины дополнительную авиацию в Беларуси, перегруппировала силы и продолжила наступление на Киев.
- Путину разрешили разместить в Беларуси ядерное оружие. Для этого в стране провели референдум по поправкам в Конституцию Республики – "за" проголосовали 65,16% граждан. Теперь Беларусь фактически аннулирует статус безъядерного государства.