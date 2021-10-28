"Как убьют его детей, как убьют его жену": адвокат 16-летнего мажора из Харькова заявила об угрозах

16-летний мажор из Харькова, который был участником смертельного ДТП, говорит, что не помнит, был ли за рулем. А в это время его отцу и адвокату сыпятся угрозы. Об этом рассказала "Сегодня" адвокат Николая Харьковского Инна Данилова.

По ее словам, парень говорит, что если действительно был за рулем – понесет полную ответственность. Но сейчас он не помнит.

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"Он вышел из автомобиля и у него была разбита голова, понятное дело, что он перенес шок. Я сейчас его не оправдываю, я не защищаю. Я рассказываю то, как сложилось общественное мнение, – говорит адвокат. – Его отвезли в 4-ю "неотложку", врачи ему приклеили ватку, ему рану никто не зашил, она открытая, там дырка. Приклеили ватку, перемотали бинтиком и отправили на Ивана Камышева. Он в изоляторе временного содержания. Он находится в шоковом состоянии, он половину не помнит".

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Адвокат рассказала журналистам, что будет просить в суде о домашнем аресте для Николая Харьковского.

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Угрозы адвокату и отцу

Во время следственных действий адвокату и отцу Николая Харьковского все время угрожают.

"Категорически нельзя отождествлять адвоката с их клиентами, получать угрозы, которые я получаю, писать мне комментарии в интернете и всякое, скажем так, непотребство, мягко сказано", – делится адвокат.

Данилова говорит, что у отца парня также разрывается телефон от всяческих угроз.

"За этот промежуток времени у него просто разрывался телефон – звонили СМИ, звонили с угрозами. Те угрозы, у меня просто язык не поворачивается... говорить сейчас на камеры, та нецензурная брань. То, как высказывали, как убьют его детей, как убьют его жену, что с ними сотворят. Это, наверное, тысячи сообщений..." – рассказывает адвокат.

Также она добавила, что у молодого человека уже есть условный срок.

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Что известно о ДТП?

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