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Как выехать из "красного" Прикарпатья после 7 марта? Список станций и поездов

28 февраля, 14:26

Татьяна Очеретяная

На поезд можно сесть за пределами области

На Прикарпатье из-за ужесточения карантина с 7 марта вступает в силу запрет на посадку и высадку пассажиров. В "Укрзализныце" назвали станции, откуда с 7 марта можно будет выехать из красной зоны.

Об этом говорится в сообщении УЗ.

Отмечается, если билет куплен до или из Ивано-Франковской области с 7 марта, можно сесть на поезд любой станции следования за пределами области.

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В частности, указаны такие поезда:

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Напомним, ранее мы рассказывали, какая ситуация в "красной" Ивано-Франковской области.

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Укрзализныця поезда карантин Прикарпатье

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