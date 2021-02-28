Как выехать из "красного" Прикарпатья после 7 марта? Список станций и поездов

На поезд можно сесть за пределами области

На Прикарпатье из-за ужесточения карантина с 7 марта вступает в силу запрет на посадку и высадку пассажиров. В "Укрзализныце" назвали станции, откуда с 7 марта можно будет выехать из красной зоны.

Об этом говорится в сообщении УЗ.

Отмечается, если билет куплен до или из Ивано-Франковской области с 7 марта, можно сесть на поезд любой станции следования за пределами области.

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В частности, указаны такие поезда:

217/218 Киев – Рахов из Киева 1, 3, 5, 7, 9, 11.03, обратно 28.02, 2, 4, 6, 8, 10, 12.03.

15/16 Харьков – Рахов из Харькова 28.02, 2, 4, 6, 8, 10, 12.03, обратно 1, 3, 5, 7, 9, 11.03.

25/26 Одесса – Рахов из Одессы 1, 3, 5, 7, 9, 11.03, обратно 28.02, 2, 4, 6, 8, 10, 12.03.

133/134 Николаев – Рахов из Николаева 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11.03, обратно 28.02, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12.03.

29/30 Киев – Ужгород ежедневно ст. Воловец, Сколе.

81/82 Киев – Ужгород ежедневно ст. Воловец, Сколе, Славское.

17/18 Харьков – Ужгород через день по нечетным ст. Славско, Воловец.

45/46 Ужгород – Лисичанск ежедневно ст. Славско, Лавочное, Воловец.

235/236 Киев – Ужгород 5, 7.03 из Киева, обратно 6, 8.03 ст. Воловец, Сколе, Славское.

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Напомним, ранее мы рассказывали, какая ситуация в "красной" Ивано-Франковской области.