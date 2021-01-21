Как выглядел дом престарелых в Харькове до пожара: видео и фото

Администрация нелегального дома престарелых, где сегодня случился смертельный для 15 человек пожар, уже удалила сайт учреждения. Но в соцсетях все еще осталась их страница. Там можно увидеть, как выглядел дом до трагедии.

Так, пансионат для пожилых людей назвался "Золотое время".

В здании были комнаты для 1-5 человек. В администрации говорят, что медработники круглосуточно следили за жильцами пансионата.

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Напомним, недавно мы публиковали видео с места трагедии.

Как известно, местные власти говорят, что ни в одном реестре нет такого учреждения.