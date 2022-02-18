Какая сейчас обстановка в Донецке. Мы спросили жителей города – эксклюзив

В городе началась паника из-за обстрелов / Фото: Коллаж: Сегодня

Из "ДНР" 18 февраля начали эвакуировать горожан из-за обострения конфликта на оккупированных территориях. Жители Донецка сообщили корреспонденту "Сегодня, что взрывы и звуки снарядов утихли.

Это если сравнивать с утренней ситуаций.

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"Пока тихо. Лишь звуки проезжающего транспорта. Но, конечно, в воздухе висит чувство неопределенности", – рассказали нам дончане.

В "ЛНР" и "ДНР" призвали жителей Донбасса уезжать в Россию

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник вслед за Денисом Пушилиным также призвал жителей Донбасса выехать в Россию, Кроме того, Пасечник призвал мужчин брать в руки оружие.

Важно отметить, что причин для эвакуации населения нет, так как никто не планировал наступать. МИД Украины опроверг данные о наступательных операциях или диверсиях ВСУ на химпроизводстве: Киев не проводит и не планирует таких действий на Донбассе.

Какая ситуация на Донбассе?

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