Какой погоды ждать в Украине на выходные: свежий прогноз (карта)

Осадков на выходных в Украине не обещают. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине 9 и 10 октября ожидается прохладная погода. Осадков синоптики не прогнозируют.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Погода на 9 октября
В субботу температура воздуха ночью упадет до 1-3 градусов, а днем поднимется до 11-13 градусов тепла. Ветер ожидается северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.
В Киеве также день пройдет без осадков. Температура воздуха ночью – 1-3 градуса, а днем – 11-13 градусов тепла.
Погода на 10 октября
В воскресенье по всей территории Украины будет солнечно и без осадков. При этом температура воздуха ожидается прохладной.
В Киеве синоптики прогнозируют ночью от 1 до 3 градусов, а днем температура достигнет 11-13 градусов тепла. Ветер ожидается восточный со скоростью 5-10 м/с.
Климат Украины через 50 лет
В ближайшие 50-100 лет климат в Украине будет становиться все более сухим, прогнозируют эксперты. На территорию нашей страны будут поступать высокотемпературные сухие воздушные массы. Постепенное опустынивание будет ползти с юго-востока на северо-запад.
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