Карпаты всколыхнуло землетрясение

В Карпатах зафиксировали землетрясение. Фото: коллаж "Сегодня"

Вблизи села Брестов Мукачевского района Закарпатской области зафиксировали землетрясение. Подземный толчок был магнитудой 2,5.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, землетрясение произошло 8 сентября в 16:32.

"Измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона вблизи был зафиксирован подземный толчок магнитудой 2,5 без негативных последствий", – сообщили спасатели.

По их информации, граждане не обращались в ГСЧС из-за землетрясения.

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Еще два подземных толчка произошли в начале июня

Первый зафиксировали 4 июня. Землетрясение произошло вблизи села Манява Богородчанского района Ивано-Франковской области. Измерительные приборы сейсмической станции Карпатского региона зафиксировали подземный толчок магнитудой около 2. Негативных последствий землетрясение не повлекло. Обращений от граждан в ГСЧС не поступало.

Второй произошел 8 июня. Подземный толчок зафиксировали измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона в селе Пасечная Надворнянского района. Его магнитуда – около 2,6. Спасатели сообщают, что землетрясение не повлекло никаких негативных последствий. Обращений от граждан в ГСЧС не поступало.

Ранее мы сообщали, что во временно оккупированном Крыму из-за землетрясения были повреждены водоводы в Керчи. Ремонт занял почти месяц.

Также напомним, в январе на западе Украины зафиксировали землетрясение. Спасатели добавили, что землетрясение такой мощности человеком на поверхности не ощущается.