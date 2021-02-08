Каток на дорогах, ДТП и пробки: что творит непогода в Одесской области (фото и видео)

В Одесской области сегодня, 8 февраля, дождь и низкая температура привели к транспортному коллапсу. На улицах образовался гололед. Начались ДТП, образовались пробки, а аэропорт не может принимать самолеты.

Об этом сообщает "Думская".

Отмечается, что ситуация в Одессе усугубляется сильным порывистым ветром скоростью до 18 метров в секунду.

Кроме того, из-за погодных условий взлетная полоса одесского аэропорта покрылась льдом и не может принимать самолеты. Отменены рейсы из Тель-Авива, Стамбула и задержан на неопределенный срок рейс из Борисполя.

Из-за неисправности контактной сети остановилось движение трамваев, которые ехали в сторону центра Одессы.

Видео: Думская

Также в Сети показали видео того, что творится на улицах. На подборке видно, что дорога полностью покрыта льдом, авто очень медленно едут, поскольку управлять транспортом сложно. Кроме того, в соцсетях отмечают, что из-за погоды службы такси подняли свои тарифы вдвое.

На улице Пассионарии упала заледеневшая ветка дерева и оборвала провода. А на углу просп. Шевченко и Гагарина на дорогу упало дерево, из-за этого проезд частично перекрыт. Всего ветки распиливают шесть бригад коммунальщиков.

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Со стороны проспекта Гагарина образовалась пробка. Также временно не ходит троллейбус №10.

А так закончились попытки водителя выехать из паркинга на Французском бульваре.

Трассы из Одессы начали чистить еще ночью, всего работают около 60 машин.

Видео: Главные новости Одессы

Начались и первые ДТП. Как сообщает Telegram-канал "Одесса Сейчас", возле села Прилиманское на скользкой дороге столкнулись два авто. В результате пострадал один водитель, его вырезали из разбитого авто. Сейчас мужчина госпитализирован.

Видео: Главные новости Одессы

Напомним, в ночь с 27 на 28 января в Одессе также бушевала непогода.

Однако спустя несколько дней растаявший снег затопил улицы Одессы.