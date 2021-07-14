Кернеса посмертно объявили почетным харьковчанином

Бывший мэр получил звание Почетного Харьковчанина. Коллаж "Сегодня"

Депутаты Харьковского горсовета проголосовали за присвоение звания Почетного гражданина выдающимся харьковчанам. Бывший мэр Геннадий Кернес стал первым, кто получил это звание посмертно.

Об этом сообщили на сайте горсовета.

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За это решение проголосовали 62 депутата, восемь избранников воздержались.

"Геннадий Кернес трижды избирался городским головой. Под его руководством Харьков расцвел. Многое было сделано им лично, его командой. Нужно было бы, чтобы он при жизни стал Почетными гражданином города, но коль так произошло – наша святая обязанность присвоить ему это звание сейчас", - заявил и.о. мэра Игорь Терехов.

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Напомним, в Харькове готовятся провести выставку собак памяти Кернеса. Мероприятие назвали "Кубок Памяти Г. Кернеса 2021".

Также сообщалось, что в честь Кернеса в городе намерены назвать проспект и установить памятник.

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