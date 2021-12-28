Кернесленд: в Харькове в новогодней елке "нашли" умершего мэра (фото)

Харьков подготовился к Рождеству / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове новогоднюю елку сконструировали вокруг памятной доски усопшему меру Геннадию Кернесу.

Фото опубликовал поэт и музыкант Сергей Жадан на своей странице в Facebook.

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"Что такое Дух Рождества, каждый понял по-своему. Харьков 2021. Всем доброе утро", – написал Жадан.

В комментариях под постом пишут, что это уже похоже на мавзолей Ленина.

В Facebook пишут, что это "выглядит как памятная доска Скруджу, так и не покаявшегося на Рождество".

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Могилу Кернеса украсили к Новому году

В Харькове на 2-м городском кладбище, а именно на могиле Геннадия Кернеса появилась праздничная елка.

По данным СМИ, новогоднюю елку на могилу принесли родные Кернеса.

Таким образом они поздравили его с наступающими праздниками, которые он очень любил.

В Харькове зажгли елку прямо на стене горсовета

Елку на Харьковском городском совете смонтировали еще 24 декабря, и зажгли ее в воскресенье, 26 декабря. Дерево сделано из зеленых веток и множества мелких разноцветных шаров.

Елка выполнена в три яруса и возвышается до четвертого этажа.

Кроме того, к зимним праздникам украсили территорию возле горсовета. Там расставили большие новогодние игрушки – шары, внутри которых вырезаны елки. В темное время они также горят огнями.

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