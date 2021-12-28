Кернесленд: в Харькове в новогодней елке "нашли" умершего мэра (фото)

Харьков подготовился к Рождеству / Фото: Коллаж: Сегодня
В Харькове новогоднюю елку сконструировали вокруг памятной доски усопшему меру Геннадию Кернесу.
Фото опубликовал поэт и музыкант Сергей Жадан на своей странице в Facebook.
"Что такое Дух Рождества, каждый понял по-своему. Харьков 2021. Всем доброе утро", – написал Жадан.
В комментариях под постом пишут, что это уже похоже на мавзолей Ленина.
В Facebook пишут, что это "выглядит как памятная доска Скруджу, так и не покаявшегося на Рождество".
Могилу Кернеса украсили к Новому году
В Харькове на 2-м городском кладбище, а именно на могиле Геннадия Кернеса появилась праздничная елка.
По данным СМИ, новогоднюю елку на могилу принесли родные Кернеса.
Таким образом они поздравили его с наступающими праздниками, которые он очень любил.
В Харькове зажгли елку прямо на стене горсовета
Елку на Харьковском городском совете смонтировали еще 24 декабря, и зажгли ее в воскресенье, 26 декабря. Дерево сделано из зеленых веток и множества мелких разноцветных шаров.
Елка выполнена в три яруса и возвышается до четвертого этажа.
Кроме того, к зимним праздникам украсили территорию возле горсовета. Там расставили большие новогодние игрушки – шары, внутри которых вырезаны елки. В темное время они также горят огнями.
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