Километровые пробки и очереди на подъемник: как в Буковеле "придерживаются" локдауна

В Украине – локдаун, а в Буковеле – километровые пробки из автомобилей и очереди из лыжников на подъемник. Несмотря на карантин, горнолыжные курорты работают почти обычном режиме.

Корреспондент новостей "Сегодня" Дарья Добровольская выяснила, как сейчас работает Буковель и что происходит на курорте.

Цены за недельный отдых здесь стартуют от 20 000 гривен на двоих. Еще в тысячу – обойдется ежедневный билет на подъемник. Но, несмотря на стоимость такого отдыха, свободных номеров в гостиницах практически не осталось.

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Сами же отдыхающие делятся видео пробок в соцсетях. Говорят чтобы преодолеть три километра до курорта тратят почти два часа.

Вероятно, из-за снижения цен и праздничные дни людей вдвое больше.

Поэтому пока страны Европы массово закрываются на локдаун, а Украина усиливает карантин, в Буковеле туристы открыто их игнорируют.