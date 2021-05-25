Кипяток затек за шиворот. В Кропивницком младенец попал в реанимацию из-за братика

Пока мать открывала дверь мужу, ее сын перевернул плиту с горячим чайником – вся вода вылилась на младенца

В Кропивницком спасают 5-месячную Софию с ожогами 25% тела. Маленький братик девочки играл и перевернул плиту с горячим чайником.

Подробности истории выясняли новости "Сегодня".

Сейчас малышка находится в реанимации на аппарате ИВЛ.

Видео: Сегодня

Мать девочки рассказала, что готовила ужин, а рядом крутился полуторагодовалый Давид. Вдруг в дверь позвонил муж – вернулся с работы. Пока мама открывала дверь, сын открыл духовку, вылез на дверцу – и плита перевернулась.

Ею придавило мальчика, а чайник с горячей водой упал на маленькую сестренку. Вода затекла ей за шиворот.

"Вызвали сразу скорую. Скорая очень быстро приехала. В жизни не видела, чтоб так скорая приезжала", – сказала мать детей.

Давид отделался царапинами. А вот у Софии – сильные ожоги четверти поверхности тела. Для пятимесячного ребенка – это критично. Медики пока не дают прогнозов.

"Остается кислородозависимой, кормится пока через зонд. Ребенок консультируется и проводится оперативное вмешательство ожоговыми хирургами. Сейчас состояние ребенка стабильное, но тяжелое", – сказал завреанимации Андрей Гутарев.

Полиция выясняет, есть ли в этом вина родителей. Газовики говорят – этот тип плит не крепится, поэтому нарушений нет.

Теперь на Софию ждет длительное лечение и реабилитация. В городе собирают деньги на ее лечение.

Напомним, в Запорожье 9-месячный ребенок получил сильные ожоги.

Кроме того, в Одессе умерла пятилетняя девочка, которая получила тяжелые ожоги35% тела.