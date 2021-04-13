"Киров гад": при въезде в Кропивницкий "декоммунизировали" постамент (фото)

Неизвестные сняли буквы "О" и "Р" со стелы

На въезде в Кропивницкий с николаевского направления неизвестные частично демонтировали старое название областного центра. Теперь путешественников встречает стела с надписью: "Киров гад".

Как сообщает "Гречка", город уже почти 5 лет называется Кропивницкий, однако надпись на стеле до сих пор не изменили. Неизвестные сняли буквы "О" и "Р" на постаменте и сложили их рядом с надписью.

Вместо того, чтобы демонтировать старое название, в конце ноября 2020 во время ремонтных работ по обустройству развязки на кольце буквы оставили, окрасив в красное.

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Андрей Максюта, в то время руководитель местной специнспекции, сообщил, что эта стела "бесхозная" и находится на границе, разделяющей территорию двух сел.

"Кольцо на Бобринецком въезде в город Кропивницкий – не на коммунальной земле города. На кольце четко проходит граница двух сельских территорий – Соколовской и Первозвановской. Сейчас это территории объединенных территориальных общин. Стела с названием "Кировоград" на территории одной из них. Но она – бесхозная. Нет ее ни у кого на балансе", – сказал Максюта.

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