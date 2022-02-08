Когда в Украине потеплеет до +11 – прогноз погоды на неделю

В Украине прогнозируется потепление. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине на протяжении текущей недели будет достаточно тепло, а ближе к выходным температура воздуха поднимется до +11 градусов. В западных областях ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Во вторник, 8 февраля, в большинстве областей Украины ожидаются мокрый снег и дожди. Температура воздуха будет в пределах от -1 до +5 ночью, а днем – от 0 до +7 градусов.

В среду, 9 февраля, также нужно быть готовым к мокрому снегу в большинстве регионов, кроме южных областей. Ночью температура воздуха будет колебаться от -1 до +1 градусов, днем – от -1 до +5.

В четверг, 10 февраля, мокрый снег и дождь останутся только в северных и восточных областях. Температура воздуха местами прогреется до +11 градусов, а ночью опустится до -1.

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В пятницу, 11 февраля, в большинстве регионов Украины – без осадков. На западе синоптики прогнозируют дожди, а на севере и востоке – мокрый снег. Температура воздуха ночью ожидается в пределах от 0 до +3, днем – от +2 до +11 градусов.

В субботу, 12 февраля, в западных регионах пройдет мокрый снег. Температура будет составлять от -1 ночью до +8 градусов днем.