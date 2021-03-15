"Комфорт здесь ждет всех": на Закарпатье почти готовы современные больницы (фото)

В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" продолжается реконструкция приемных отделений в 8 больницах Закарпатья. На этапе завершения – работы в Виноградовской районной больнице и в районной больнице Хуста.

Об этом сообщил заместитель главы Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий.

"На завершающем этапе реконструкция помещений здания Виноградовской районной больницы под отделение экстренной медицинской помощи. Строительные работы на объекте полностью завершены. На днях сюда доставят и смонтируют новое оборудование. Из госбюджета на этот объект выделили 8 млн. грн., еще 1,95 млн грн профинансировали из местного бюджета. Для наших заведений – это толчок для лучшего и оперативного реагирования и раннего диагностирования больных", – отметил он.

По словам Билецкого, приемное отделение Виноградовской райбольницы получит передовое медицинское оснащение – цифровую рентген-установку, компьютерный томограф и аппарат УЗИ – и вместе с другими приемными отделениями сможет принимать пациентов в обновленном помещении уже в конце марта.

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Современное приемное отделение вскоре появится и в районной больнице города Хуст. Готовность объекта составляет 82%, там завершают внутренние работы и монтаж специализированного медицинского оснащения.

"Из государственного бюджета на капитальный ремонт было выделено 8 млн грн, еще 845 тыс. профинансировали из местного бюджета. Кроме того, в новейшее приемное отделение районной больницы закупили современное медицинское оборудование: компьютерный томограф, аппарат УЗИ, цифровой рентген-установку, МРТ. Комфорт здесь ждет всех: как медперсонал, так и пациентов", – подчеркнул заместитель главы Закарпатской ОГА.

Реконструкция приемных отделений является одним из направлений реализации президентской программы "Большая стройка". Недавно в Сети показывали фото, как достраивают отделения экстренной медпомощи в Ивано-Франковске и Коломые.