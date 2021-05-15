"Кому нужна корова": на Львовщине суд оштрафовал директора школы за буллинг над учениками (видео)

Во Львовской области суд вынес приговор директору лицея №2 в Сосновке за буллинг над учениками. Педагог называла детей "бомжами" и "скотом". Она советовала ученикам обратиться в психиатрическую больницу.

Об этом сообщает ТСН.

Все началось с того, что в какой-то момент дети начали каждое утро придумывать причины, чтобы не идти в школу. Родители не понимали в чем дело, пока им не показали запись разговора с директором.

"Какой дурак тебя замуж возьмет? Кому нужна корова?", "Смотри, отрастила себе второй подбородок", "На что ты похожа? Ты ходячая булочка, плетенка", "Твой вид свидетельствует о том, что имела нас всех в заднице, и себя прежде всего", "Я не представляю себе парня, который бы обратил внимание на такое", - говорит педагог.

Когда в отделе образования узнали об инциденте, начали в школе внутреннее расследование. Но они не обнаружили буллинг, лишь нарушение педагогической этики.

"Там нет такого, чтобы уволить человека с работы, на увольнение это не тянет. Но у этого руководителя срок контракта истекает 30 июня", – сказал руководитель отдела Червоноградского отдела образования Игорь Гомонко.

А в попечительском совете школы говорят, это не систематическое унижение, а воспитание учеников и они поддерживают директора.

"С родителями, которые в попечительском совете, мы пришли к одному единственному выводу — внешний вид детей является ненадлежащим", – сказала руководитель попечительского совета Сосновской школы Юлия Осадчук.

Тогда родители решили обратиться в суд. Они говорят, что директор унижает многих учеников, но они молчат.

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"Меня директор называла королевой бомжей. Директор сказала, что меня надо отвезти в психушку", – рассказала в суде 7-классница Маргарита.

Против педагога свидетельствуют еще трое школьниц, они, также, рассказали в суде об оскорблениях.

"Мисс помойка, мисс секонд-хенд. Брюки, было сказано, что как презервативы. Что был ребенок ребенком, а выросла дура дурой", – говорит школьница Юлия.

В свою очередь директор Сосновской школы №14 Наталья Щербань заявила, что замечания были дельные и касались только внешнего вида, а обидеть детей, она якобы не хотела.

"75%, а то и 80% это просто детские фантазии. Там просто такие слова, которые я никогда в жизни не употребляю. Я филолог", – сказала директор .

Суд признал педагога виновной в буллинге в отношении детей. Директор должна заплатить почти полторы тысячи гривен штрафа.

Она уже заявила, что не считает себя виновной и будет подавать аппеляцию на решение суда.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу (травле)" (№ 8584).

Так, с января 2019 года за травлю и любое насилие в учебных учреждениях предусмотрена ответственность.