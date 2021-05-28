Концерт пытались отменить, но Джиган выступил в Одессе (видео)

Джиган дает концерт в Одессе. Коллаж "Сегодня"

Российский исполнитель Денис Устименко-Вайнштейн, больше известный под сценическим псевдонимом Джиган, все-таки выступил в ночном клубе Одессы, несмотря на сопротивление некоторых местных жителей.

Telegram-канал Одесса INFO опубликовал видео из одесского клуба Queen, где Джиган дал концерт.

Видео: Telegram/Одесса INFO

А за пару часов до этого Odessa.Online писал, что концерт российского рэпера был отменен. Еще днем одесские активисты пообещали "отреагировать соответствующим образом" на это событие. Буквально за час до начала концерта стало известно, что его отменили.

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Напомним, что ранее в этом месяце СБУ внесла российского рэпера Моргенштерна в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины и запретила ему въезжать в страну.

Также недавно еще один российский рэпер Баста со скандалом приехал в Киев. Оказывается, у него еще в 2020 году истек срок запрета на въезд. Однако охрана Басты напала на украинца из-за напоминания о Крыме.