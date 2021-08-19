Концерты и парад вышиванок. Как в Харькове отметят День города и годовщину независимости

23 августа в Харькове будет возложение цветов, торжественное поднятие флага и праздничная программа. Коллаж "Сегодня"
В Харькове, как и во Львове, будут масштабно праздновать День Независимости Украины. Концерты и парады проведут 23 и 24 августа.
Сайт "Сегодня" узнал, как будут праздновать в городе.
23 августа
В этот день большинство мероприятий будут посвящены Дню Харькова.
- 8:00 – торжественное возложение цветов на Мемориале Славы в честь Дня освобождения Харькова.
- 8:40 – возле Харьковской ОГА будет торжественное поднятие флага Украины. В городе соорудили флагшток в 101 метр высотой.
- 10:00 – открытие мемориальной доски Кернесу.
- 12:00 до 23:00 – праздничная программа "Город счастливых людей" в парке Горького.
- 14:00 – открытие реконструированного зоопарка.
- 17:30 – парад вышиванок. Старт с площади Конституции в 18:00, участники будут идти к памятнику Шевченко.
- 19:30 – на площади Свободы будут праздничные мероприятия по случаю 78-й годовщины освобождения города Харькова от нацистских захватчиков, Дню города и 30-й годовщины независимости Украины.
- 20:00 – праздничный концерт украинской музыки по случаю Дня города на площадке возле ХНАТОБа.
24 августа
- 10:00 – торжественное возложение цветов возле монумента Независимости Украины, недалеко от ХОГА.
- 12:00 – 22:00 – праздничная программа "Цвета Украины" в парке Горького.
- 18:00 – хореографически-театрализованное зрелище по случаю Дня Независимости Украины на Площади Свободы.
- 20:00 – праздничный концерт "Украина – это ты" на площадке возле ХНАТОБа.
Также в этот день планируют открытие смотровой площадки на здании Госпрома.
Что планируют в столице?
Президент Владимир Зеленский во время презентации мероприятия к юбилейному Дню Независимости Украины рассказал, что в столице проведут десять основных мероприятий.
В военном параде в столице примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.
А 22 августа состоится чествование тех, благодаря кому государственность Украины сохранилась в 2014 году:
- участников боевых действий на Донбассе;
- ветеранов;
- добровольцев;
- медиков;
- волонтеров.
Ранее мы сообщали, что военный парад – далеко не единственная культурная программа на 30-летие независимости Украины. Президент Владимир Зеленский рассказал, что День Независимости будем праздновать три дня .
Кроме того, главной изюминкой предстоящего военного парада к 30-летнему юбилею независимости Украины станет пронесение государственного флага, которое состоится впервые в практике отечественных военных парадов.