Концерты и парад вышиванок. Как в Харькове отметят День города и годовщину независимости

23 августа в Харькове будет возложение цветов, торжественное поднятие флага и праздничная программа. Коллаж "Сегодня"

В Харькове, как и во Львове, будут масштабно праздновать День Независимости Украины. Концерты и парады проведут 23 и 24 августа.

Сайт "Сегодня" узнал, как будут праздновать в городе.

23 августа

В этот день большинство мероприятий будут посвящены Дню Харькова.

8:00 – торжественное возложение цветов на Мемориале Славы в честь Дня освобождения Харькова.

– торжественное возложение цветов на Мемориале Славы в честь Дня освобождения Харькова. 8:40 – возле Харьковской ОГА будет торжественное поднятие флага Украины. В городе соорудили флагшток в 101 метр высотой.

– возле Харьковской ОГА будет торжественное поднятие флага Украины. В городе соорудили флагшток в 101 метр высотой. 10:00 – открытие мемориальной доски Кернесу.

– открытие мемориальной доски Кернесу. 12:00 до 23:00 – праздничная программа "Город счастливых людей" в парке Горького.

– праздничная программа "Город счастливых людей" в парке Горького. 14:00 – открытие реконструированного зоопарка.

– открытие реконструированного зоопарка. 17:30 – парад вышиванок. Старт с площади Конституции в 18:00, участники будут идти к памятнику Шевченко.

– парад вышиванок. Старт с площади Конституции в 18:00, участники будут идти к памятнику Шевченко. 19:30 – на площади Свободы будут праздничные мероприятия по случаю 78-й годовщины освобождения города Харькова от нацистских захватчиков, Дню города и 30-й годовщины независимости Украины.

– на площади Свободы будут праздничные мероприятия по случаю 78-й годовщины освобождения города Харькова от нацистских захватчиков, Дню города и 30-й годовщины независимости Украины. 20:00 – праздничный концерт украинской музыки по случаю Дня города на площадке возле ХНАТОБа.

24 августа

10:00 – торжественное возложение цветов возле монумента Независимости Украины, недалеко от ХОГА.

– торжественное возложение цветов возле монумента Независимости Украины, недалеко от ХОГА. 12:00 – 22:00 – праздничная программа "Цвета Украины" в парке Горького.

– праздничная программа "Цвета Украины" в парке Горького. 18:00 – хореографически-театрализованное зрелище по случаю Дня Независимости Украины на Площади Свободы.

– хореографически-театрализованное зрелище по случаю Дня Независимости Украины на Площади Свободы. 20:00 – праздничный концерт "Украина – это ты" на площадке возле ХНАТОБа.

Также в этот день планируют открытие смотровой площадки на здании Госпрома.

Что планируют в столице?

Реклама

Президент Владимир Зеленский во время презентации мероприятия к юбилейному Дню Независимости Украины рассказал, что в столице проведут десять основных мероприятий.

В военном параде в столице примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

А 22 августа состоится чествование тех, благодаря кому государственность Украины сохранилась в 2014 году:

участников боевых действий на Донбассе;

ветеранов;

добровольцев;

медиков;

волонтеров.

Ранее мы сообщали, что военный парад – далеко не единственная культурная программа на 30-летие независимости Украины. Президент Владимир Зеленский рассказал, что День Независимости будем праздновать три дня .

Кроме того, главной изюминкой предстоящего военного парада к 30-летнему юбилею независимости Украины станет пронесение государственного флага, которое состоится впервые в практике отечественных военных парадов.