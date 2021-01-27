Концлагерь оккупантов: в Сеть слили фото тюрьмы "Изоляция" в Донецке

В ней боевики удерживают украинских пленных

В Сети появились фото тюрьмы "Изоляция", которая находится в оккупированном Донецке. Боевики удерживают в ней украинских пленных.

Соответствующую информацию опубликовал журналист Александр Махов.

"Изоляция" – это бывший завод изоляционных материалов в оккупированном Донецке. Сейчас это тюрьма, где боевики держат пленных. О судьбе многих людей, которые здесь находятся – ничего неизвестно. Не исключено, что здесь могут быть и те украинские граждане, которые считаются пропавшими без вести", – написал он.

На фото, выложенных в анонимном Telegram-канале, видна территория "Изоляции", камеры заключенных и прогулочный дворик, обнесенный колючей проволокой.

"Но самое интересное – фото журнала посетителей пленных, где указано, как имена тех, кто посещает, так и имена пленных, к которым они приходят", – добавил Махов.

/ Фото: Telegram

/ Фото: Telegram

/ Фото: Telegram

/ Фото: Telegram

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/ Фото: Telegram

/ Фото: Telegram

/ Фото: Telegram

/ Фото: Telegram

/ Фото: Telegram

Подробнее о подпольной тюрьме "Изоляция" – читайте в материале "Сегодня".

Также мы публиковали историю донецкого журналиста Станислава Асеева, которого оккупанты незаконно удерживали в тюрьме.