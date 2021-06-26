Коп схватил за шею и задержанный упал на колени: в Днепропетровской области проводят расследование (видео)

Пострадавший парень был задержан после кражи мобильника – на него указали свидетели

Полицейские, которые приехали на вызов. Фото: коллаж "Сегодня"

Стали известны подробности инцидента с участием полиции в Днепропетровской области. На видео видно, как один из полицейских сжимает шею задержанного, после чего последний падает на колени.

"Сейчас начато и проводится служебное расследование",- сообщила нам спикер полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

По данным полиции, парень был задержан после того, как на него указали как на того, кто украл мобильный телефон.

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Ранее мы писали, что в Кривом Роге полицейский до смерти избил задержанного.В августе 2018 года правоохранитель задержал мужчину из-за конфликта на местном рынке. Однако вместо того, чтобы доставить его в райотдел полиции, вывез на окраину города в лесополосу. Там он сильно избил задержанного.

Также напомним, в Хмельницкой области 25-летний мужчина умер во время задержания полицейскими.