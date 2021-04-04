Вместо миллионных компенсаций – платят пострадавшим копейки и уже скоро смогут просить об амнистии. В громком деле о смертельном ДТП, совершенном Еленой Зайцевой и Геннадием Дроновым, рано ставить точку, хотя приговоры уже были подтверждены, говорится в новостях "Сегодня".

Большинство пострадавших до сих пор восстанавливаются после травм. Авария навсегда изменила жизнь этих семей. Выплачивать компенсации пострадавшим обещали оба водителя, и слова придерживается лишь Зайцева.

"Со стороны Дронова совсем никаких выплат. Ну, Зайцева из Покровского приходит... Однажды пожалуй 24 гривни пришло. Второй раз примерно так же", – рассказала сестра погибшей в аварии Нины Кобесовой Тина Шевцова.

Подобные суммы выплат и у других пострадавших, с которыми связались новости "Сегодня". Почему вместо определенных судом миллионов гривен компенсации выплачиваются копейки, мы пытались выяснить через Министерство юстиции. Дронов отбывает наказание в колонии на Полтавщине, Зайцева – в Покровском исправительном центре в Днепропетровской области. И остальную информацию о себе, как ответили нам в Минюсте, осужденные запретили разглашать.

Белым пятном в этой истории останется и информация о состоянии 20-летней харьковской мажорки на момент аварии. У Зайцевой Елены Олеговны установлен факт употребления опиатов. На экспертов, которые так и не смогли установить, что именно употребляла Зайцева – наркотики или лекарства, дело открыли по запросу представительницы семей пострадавших. Но позже закрыли. Чем создали опасный прецедент, уверена юрист.

"Это полный абсурд, на мой взгляд. Любое лицо может обратиться также к таким экспертам и сказать, что, ну, давайте, эксперты, посмотрите, находилась ли я в состоянии наркотического опьянения или нет? Эксперты скажут, а мы не можем выяснить это. Поскольку у нас методологии нет, а те, что существуют, не дают возможности сделать следующий вывод. И после такого вывода никакой суд не привлечет такое лицо к ответственности", – говорит юрист Лариса Матвеева.

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Оба виновника смертельного ДТП получили по 10 лет лишения свободы. Три с половиной года позади, еще полтора – и Зайцева и Дронов смогут ходатайствовать о досрочном освобождении. И по убеждению юриста семей пострадавших, амнистия им не светит.

Напомним, ранее в Сети опубликовали фото, как осуждена Елена Зайцева за решеткой принимает солнечные ванны вместо работы.

Вскоре в Покровском исправительном центре №79 прокомментировали фото, которые появились. Начальник центра Инна Мицюк заявила, что фотографии не есть доказательством того, что у Зайцевой какие-либо привилегии в исправительном центре.

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