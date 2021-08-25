Корбан подарил Днепру 38-метровую яхту (фото)

Корбан отдал юным морякам Днепра свой теплоход / Фото: Коллаж: Сегодня

Бизнесмен и политик Геннадий Корбан подарил Городскому дворцу детей и юношества Днепровского городского совета 38-метровую речную яхту "Аталанта".

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов в Facebook.

"Теперь пацанва сможет ходить по Днепру не на старом буксире, а на красивом современном судне, где мы сделаем учебный класс", – написал мэр города.

Корбан подарил Днепру теплоход "Аталанта" / "Информатор"

По словам Филатова, Корбан якобы не хотел предавать огласке свой подарок городу, но об этом узнали журналисты.

В то же время, издание "Depo. Днепр" опубликовало проект решения горсовета Днепра о передаче на баланс учебного заведения 38-метрового пассажирского теплохода "Аталанта", который ранее был указан в декларации Корбана.

Согласно документу, теплоход передается по договору дарения "для активизации деятельности кружков юных моряков и речников города Днепра".

Напомним, в январе у Геннадия Корбана погиб сын. 16-летние парень катался со своей девушкой на квадроцикле недалеко от Днепра и упал в реку Мокрая Сура. Квадроцикл с погибшими был обнаружен в реке недалеко от села Новоалександровка.

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