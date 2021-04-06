Коронавирус в Хмельницкой области: как выглядит мобильный госпиталь для больных COVID-19

В Хмельницкую область переехал мобильный госпиталь. Он будет функционировать на территории Славутской городской больницы, там будут оказывать помощь больным COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Госпиталь состоит из 35 палаток, из которых 24 – это госпитальная база, рассчитанная на 120 коек.

В госпитале работает блок интенсивной терапии и палаты для пациентов. Каждая кровать оборудована индивидуальным кислородным концентратором.

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Кроме этого, госпиталь оборудован автономными системами жизнеобеспечения и может самостоятельно функционировать как учреждение здравоохранения.

"На месте организована работа штаба и налажено взаимодействие с местными органами власти и медицинской службой области. Госпиталь полностью готов для приема больных COVID – 19", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Украине за сутки вылечились от коронавируса более 10 тысяч человек.

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