Красила стены в классе: под Черкассами мама школьницы сломала позвоночник (видео)

Привлечение родителей к ремонтным работам в школах – распространенная в Украине практика

Под Черкассами мама школьницы упала с лестницы, когда красила стены. Фото: скрин

В Смеле Черкасской области, во время окрашивания стены в школьном классе, одна из мам упала с лестницы и сломала позвоночник. Сейчас она в больнице ждет операцию.

"Сегодня" узнавали, будет ли отвечать кто-то за это.

Директор школы говорит, что женщина, которая травмировалась, – председатель родительского совета. Та же сама предложила отремонтировать аудиторию, где учится ее дочь-семиклассница.

"Это была ее инициатива. И на предложение, возможно, нанять людей она сказала, что это такая незначительная работа, которую можно сделать своими силами. Как мне запретить, чтобы они пришли и сделали такую ​​работу?", - говорит Инна Гайдай, директор Смелянской общеобразовательной школы №1.

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Об инциденте стало известно из соцсетей. Лина Зигура – мать четверых детей. Давно уже активно воюет против поборов в учебных заведениях. Именно она распространила пост в нескольких группах. Но после этой публикации ей позвонила пострадавшая и попросила удалить все. Мол, во всем виновата сама – неправильно поставила лестницу.

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Пострадавшая сейчас в больнице и ждет операции. С прессой общаться отказывается. Написала комментарий в соцсетях с просьбой "не наживать славы на чужом горе".

И претензии к администрации школы есть у главного педагога Смелы. Мол, директор не только допустила к ремонту посторонних лиц, на что не имела права, а еще и скрыла инцидент.

"Об этой истории я узнала уже из Интернета. Директор действительно допустила ошибку. Запрещается привлекать любые частные организации или соответствующие лица к проведению ремонтных работ без договоров или соответствующих документов", – говорит начальник управления образования, молодежи и спорта Смелянского городского совета Татьяна Трушкова.

Привлечение родителей к ремонтным работам в школах – распространенная в Украине практика. Представительница родительского совета Кропивницкого говорит: за последние дни получила десятки жалоб от родителей. Те возмущаются поборами.

Сейчас в ситуации разбирается специальная комиссия. В управлении образования говорят: меньшее, что грозит директору, – выговор, а в школе продолжаются ремонты. Несмотря на несчастный случай директор не будет запрещать родителям их делать.

Ранее мы писали, что в Одесской области правоохранители задержали директора одной из детских спортивных школ по подозрению в получении неправомерной выгоды.