Кривой Рог накрыла пылевая буря. Как себя обезопасить

Пылевая буря накрыла Кривой Рог/Коллаж "Сегодня"

В Кривом Роге заметили пылевую бурю. Такое явление учащается на территории Украины, а все из-за изменений климата. Украинцев предупредили, что пылевая буря может быть по всей территории страны.

Об этом сообщает на Facebok-страничке начальник государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

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Из-за чего бывают пылевые бури?

Длительное отсутствие осадков вызывает пересушивание почвы, а сильный ветер поднимает верхний слой земли. Из-за этого бывает запыленность воздуха на большой территории.

"В Кривом Роге пылевая буря усиливается из-за наличия большого количества горнодобывающих предприятий и карьеров. Из-за сильного ветра частицы с территорий промышленных объектов попадают в воздух. Это может угрожать здоровью людей", – написал в посте Андрей Малеваный.

Что нужно делать, чтобы обезопасить себя

Чтобы пылевые бури вам не навредили, нужно придерживаться нескольких правил:

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минимизировать передвижения по городу;

на улице необходимо защитить лицо тканевой повязкой или маской, а по возможности надевайте очки;

если есть увлажнители воздуха, включите их, делайте влажную уборку несколько раз в день;

для людей с заболеваниями дыхательных путей важно иметь под рукой лекарства, ингаляторы.

Нечем дышать

Столица тоже не сдает позиций. 12 октября в Киеве зафиксировали один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире. Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп населения".

При таком уровне воздуха людям с заболеваниями дыхательной системы советуют одевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха, а также исключают спортивные занятия на открытом воздухе.

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