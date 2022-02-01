Кровавая бойня в Днепре. Будет ли солдат Рябчук обжаловать решение суда

20-летний Артемий Рябчук, который застрелил сослуживцев в Днепре, сейчас находится под стражей / Фото: Коллаж: Сегодня
Солдату срочной службы Национальной гвардии Артемию Рябчуку суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток. Парень не намерен обжаловать арест.
Об этом сказал адвокат Рябчука Игорь Степанов Українським Новинам.
По словам адвоката, его подзащитный удовлетворен решением суда о содержании его под стражей в СИЗО.
"Нет, не будет (обжаловать арест – ред.)", - сообщил юрист.
Больше информации адвокат не предоставил.
Что известно о трагедии
- Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.
- Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.
- На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.
- Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения. По данным силовиков, он родом из Одесской области.
- Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране Южмаша.
- После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.
- Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн грн семьям убитых.
- Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства, затем скрывали факты и даже получали повышение.
- В Днепре избрали меру пресечения Артемию Рябчуку. Ему назначили 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Подозреваемый будет содержаться в СИЗО.
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