Кровавая драка в магазине на Харьковщине попала на камеру (видео)

На видео с камер наблюдения видно, как пострадавшего колотят битой, а затем стреляют в него

Кровавая драка в магазине на Харьковщине. На видео с камер наблюдения видно, как колотят битой, а затем стреляют. Раненый – в больнице, а нападающих задержали, узнавала корреспондент "Сегодня" Ольга Соломяная.

Выясняли отношения трое мужчин в селе Хролы. На видео с камер наблюдения видно, как колотят битой, а затем стреляют.

Видео: Сегодня

Пострадал 29-летний мужчина. В магазин он забежал, убегая от нападающих. Там его и догнали – били, а потом несколько раз попали с пневматического оружия.

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Раненый – в больнице. Нападающих задержали в тот же день.

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