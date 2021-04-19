Кровавая драка в магазине на Харьковщине попала на камеру (видео)

Кровавая драка в магазине на Харьковщине. На видео с камер наблюдения видно, как колотят битой, а затем стреляют. Раненый – в больнице, а нападающих задержали, узнавала корреспондент "Сегодня" Ольга Соломяная.
Выясняли отношения трое мужчин в селе Хролы. На видео с камер наблюдения видно, как колотят битой, а затем стреляют.
Пострадал 29-летний мужчина. В магазин он забежал, убегая от нападающих. Там его и догнали – били, а потом несколько раз попали с пневматического оружия.
Раненый – в больнице. Нападающих задержали в тот же день.
Ранее мы писали, что в центре Киева произошла смертельная драка – водитель двумя ударами убил пешехода.
Также сообщалось, что нацгвардейцы устроили массовую "драку" в центре Киева.
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