Крушение Ан-26 под Харьковом: суд принял решение по генерал-майору Туринскому

В авиакатастрофе погибли 26 курсантов и офицеров. Коллаж "Сегодня"
Экс-начальник Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, генерал-майор Александр Туринский, который обвинется по делу о крушении Ан-26, не смог восстановиться в должности через суд.
Об этом сообщает Rivne Media.
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Рассмотрение иска Туринского продолжается в Ровенском окружном административном суде. Бывший начальник в феврале 2021 года обратился в суд. Он просил восстановления его в должности.
Александра Туринского обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей военной службы и военной халатности.
Ранее мы писали:
- Появились записи из черных ящиков самолета Ан-26, который разбился под Чугуевом в Харьковской области.
- Ошибку обнаружил экипаж на этапе взлета. В ГБР назвали главную причину крушения Ан-26 под Чугуевом.
Александр Туринский был одним из руководителей учебного полета Ан-26. 25 сентября 2020 года самолет потерпел крушение под Чугуевом.
Что известно о катастрофе:
- 25 сентября 2020 года возле Чугуева в Харьковской области рухнул самолет Воздушных сил ВСУ Ан-26. Жертвами стали 26 военнослужащих.
- Президент Владимир Зеленский посмертно наградил курсантов и офицеров, которые погибли в катастрофе.
- Генерал-лейтенант Вооруженных Сил Украины заявил, что на борту самолета было больше людей, чем положено по инструкции.
- Бывший глава Харьковской ОГА Алексей Кучер обвинил командующего Воздушных Сил ВСУ Сергея Дроздова в том, что тот спас своего сына ценой жизни пассажиров и экипажа самолета Ан-26.
- Один из пилотов Ан-26 за день до трагедии звонил матери и говорил о неисправностях самолета.
- Основной причиной крушения самолета стало незаконное разрешение руководства на полеты конвейерным способом.
- В суд передали обвинительные акты в отношении шести бывших чиновников. Их обвиняют в нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также в небрежном отношении к военной службе.