Крым будет наш: в Херсоне повесили и сожгли чучело Путина (фото)

На месте были активисты с большими плакатами

В Херсоне в день седьмой годовщины оккупации украинского Крыма Россией прошла тематическая акция. Во время мероприятися активисты повесили и сожгли чучело президента России Владимира Путина.

Об этом пишут на сайте Кherson.net.ua.

Отмечается, что акцию провели на площади Свободы. Сперва местные жители повесили чучело Путина на виселице, затем сожгли матрешку-триколор с изображением президента страны-агрессора.

Фото: Кherson.net.ua

Реклама

Горы, море и ностальгия. Подкаст "Сегодня", в котором признаемся в любви Крыму:

Также на площади Свободы стояли активисты с тематическими плакатами с надписями "Крым будет наш" и "Путин – х*йло".

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что полуострову пора возвращаться домой и обратился к крымчанам на двух языках.

Как известно, в этот день 7 лет тому назад стартовала активная фаза "русской весны" в Крыму. Позднее 26 февраля станет официальным Днем крымского сопротивления российской оккупации.