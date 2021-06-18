Крым "поплыл": как жителей полуострова "спасают" словом (видео)

Местные синоптики прогнозировали засушливое лето, но за два дня на полуострове выпала двухмесячная норма осадков

Крым идет под воду. Фото: скрин

Дождь в оккупированном Крыму не утихает несколько дней, а уровень воды подбирается уже до второго этажа. Есть первая жертва – парня снесло мощным потоком воды. О курортном сезоне, признаются местные, стоит забыть.

Как крымчане спасаются от наводнения, которое не видели сто лет, узнали "Сегодня".

Поток напоминает цунами – сметает все на пути. Центр Ялты перекрыт – в городе чрезвычайное положение и объявлена ​​эвакуация людей. Те, кто осмелился выйти на улицу – держатся за заборы и столбы, чтобы не утонуть.

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Хотя местные синоптики прогнозировали засушливое лето – за два дня на полуострове выпала двухмесячная норма осадков и смыла новую Ялтинскую набережную. Ее ремонт, к слову, стал более чем 5 млн долларов.

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Люди бессильны, просили помощи, утопая среди спальных кварталов Керчи. Их спасали словом. Затопленных и засыпанных песком домов в Крыму уже не считают. Счет пошел на тысячи. Пострадали не только Ялта и Керчь – но и Симферополь, Белогорск и Феодосия.

Водоснабжение в Ялте выключили. Вскоре может исчезнуть и свет. Вода по щиколотку у офиса Крымэнерго, работники исчерпывают совками для мусора, а смысла никакого.

Смотрите также фото и видео непогоды на юге страны в свободной Украине. В нескольких крупных городах улицы ушли под воду. Ветер вырвал деревья с корнями, а также поломал борды.

Также напомним, Харьков накрыла непогода – выпал сильный град, улицу затопило.