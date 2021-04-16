Крым Украине могут вернуть только в одном случае – экс-замгенсекретаря НАТО

Несмотря на то, что Донбасс может быть возвращен под контроль Украины при администрации Байдена, для возвращения Крыма нужно будет больше времени

При нынешней американской администрации во главе с президентом Джо Байденом ситуация на Донбассе может стабилизироваться, однако, для возвращения Крыма понадобится больше времени.

Об этом в эфире программы "БАЦМАН" заявил американский дипломат, экс-посол США в России, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.

"Я думаю, что Донбасс может быть возвращен при администрации Байдена. Я немного менее оптимистичен в отношении Крыма, думаю, что это займет больше времени, для этого может потребоваться отход господина Путина от политической власти и появление новых лидеров", – сказал Вершбоу.

По его словам, эти лидеры могут быть и не демократами, но они все равно будут осознавать, что оккупация Донбасса больше навредила безопасности России, нежели увеличила ее.

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"И опять же, я не знаю, как долго Путин будет оставаться у власти. Это сложный вопрос. С его конституционными изменениями он мог бы оставаться там до 2036 года, но я почему-то считаю, что, учитывая протесты и общий уровень недовольства в России, более прогрессивные лидеры могут прийти к власти раньше, чем прогнозирует большинство людей", – сказал он.

Напомним, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что на границах Украины стоят 80 тысяч российских солдат.

Также сообщалось, что руководство Украины не планирует военного наступления на боевиков на Донбассе, но готово к вражеским провокациям в отношении своих бойцов.