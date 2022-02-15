Кто украл вещи погибшего в ДТП с кортежем Ярославского: появились первые "зацепки"

Смертельная авария произошла 10 февраля / Коллаж "Сегодня"
Из морга похитили вещи мужчины, которого сбил насмерть кортеж украинского бизнесмена Александра Ярославского. У правоохранителей уже появились первые "зацепки".
Об этом сайту "Сегодня" сообщил источник в МВД.
Что говорят копы
Улики, которые украли, должны были передать на экспертизу.
"Полиция установила всех сотрудников морга, которые работали в день исчезновения вещей. Затем были проведены обыски по месту их работы, проживания и в авто. Также были изъяты видеозаписи. Насколько понятно, конкретных вещей пока не было обнаружено, но о "зацепках" говорить уже можно", – рассказали источники в МВД.
Что известно об исчезновении вещей
Пропажу вещей заметили еще 12 февраля. Известно, что взлома не было, а кто именно украл улики и как – будут устанавливать правоохранители.
Отмечается, что этот инцидент похож на действия организованных преступных групп, особенно на фоне того, что изначально были попытки выкупить номера автомобилей, потом в полицию пришел "сдаваться" человек, которого не было на месте ДТП, а теперь произошла кража улик.
ДТП с кортежем Ярославского
- Авария произошла ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое. Автомобиль сбил насмерть мужчину и покинул место происшествия. На месте обнаружены автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.
- Впоследствии возникли подозрения, что за рулем был сам Ярославский. В то же время он дал первый комментарий после смертельного ДТП, в котором сказал, что ночью "спал и ничего не знал об аварии".
- После аварии в полицию пришел мужчина и признался в содеянном. Он объяснил, что уехал с места аварии, потому что думал, что сбил животное.
- Ярославский в спешке покинул Украину. После приезда домой он должен явиться на допрос к правоохранителям.
- В Сети появилось видео в ночь на 10 февраля с камер наблюдения, зафиксировавших кортеж бизнесмена после ДТП.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что "преступление будет расследоваться быстро, качественно и беспристрастно", а незапланированный отъезд Ярославского назвала "довольно странным".
- 11 февраля в дом Ярославского пришли с обысками. Целью следственных действий является изъятие информации из камер видеонаблюдения, чтобы подтвердить, что за рулем действительно был не бизнесмен, а водитель.
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