Невероятная красота! Куяльницкий лиман стал красно-розовым – фото

Куяльницкий лиман снова перекрасился – в нем цветут водоросли, которые выделяют красный пигмент

Куяльницкий лиман снова стал розовым. Фото: Думская

Необычное природное явление сейчас могут наблюдать одесситы. Известный своими целебными свойствами Куяльницкий лиман перекрасился в красно-розовый цвет.

Как сообщает "Думская", это происходит вследствие цветения водорослей Dunaliella salina. В теплое время года в соленой воде лимана водоросли начинают выделять красный пигмент.

Куяльницкий лиман снова стал розовым. Фото: Думская

Фантастический пейзаж розового лимана. Фото: Думская Реклама

Справка: Dunaliella salina – вид одноклеточных зеленых водорослей, распространенные преимущественно в соленых морях. Один из немногих организмов, способных выживать в засоленных условиях. Им это позволяет высокая концентрация β-каротина, которая защищает водоросли от интенсивного светового излучения, и высокая концентрация глицерина. Эти качества позволят выращивать водоросли в коммерческих целях.

Ранее мы сообщали, что Рада приняла законопроект, который предоставляет Куяльницкому лиману статус курорта государственного значения.

Кроме того, в Днестровском лимане вода обрела вкус вина.