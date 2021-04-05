Квартиры для военных закупили вдвое дороже рыночной цены: Украина потеряла более 30 млн

Военнослужащие уже заселились в "дорогое" жилье

В городе Каменское Днепропетровской области должностные лица Вооруженных сил приобрели 90 квартир для военных вдвое дороже рыночной цены, чем нанесли ущерб государству более чем на 30 млн гривен.

Об этом сообщили новости "Сегодня".

Одна квартира в Каменском из-за злоупотребления обошлась Минобороны в 31 тысю долларов (880 тыс. грн), тогда как на самом деле такое жилье в этом городе стоит значительно дешевле.

Сейчас одного из фигурантов подозревают в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, что, учитывая ущерб, нанесенный государству, является особо тяжким преступлением.

"Грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет. Также предусмотрены дополнительные наказания. Предусматривается наложение ареста на все имущество для погашения нанесенного ущерба", – рассказал Евгений Мацегора, прокурор отдела Офиса генпрокурора Украины.

По его словам, на сегодняшний день эти квартиры уже переданы военнослужащим и они уже заселились в них.

Видео: Сегодня

Напомним, Главное управление внутренней безопасности СБ Украины задержало работника прокуратуры и сотрудника Службы, которые фальсифицировали уголовное производство и требовали 100 тыс. долларов.

Мы также сообщали, что в Запорожье при получении взятки в восемь тысяч долларов был задержан бывший руководитель отдела одной из местных прокуратур Запорожской облпрокуратуры.