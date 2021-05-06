Лечение, как в столице. В Винницкой области открыли современный кардиоцентр

Фото: facebook.com/1depinformcom

В Винницкой области открылся новый новый кардиоцентр – он будет работать в окружной больнице города Могилев-Подольский.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой облгосадминистрации.

Кардиоцентр был построен в рамках президентской программы "Большая стройка", а его кураторами назначили профильных специалистов, сосудистых хирургов и кардиохирургов областной больницы им. Пирогова, отметил глава ОГА Сергей Борзов.

Фото: facebook.com/1depinformcom

Также руководство центра заключило договоренность о консультациях со специалистами Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова в Киеве.

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"Большие планы на кардиоцентр Могилев-Подольской окружной больницы. Уже протестировали современный ангиограф – высокоточное оборудование, которое позволяет определить, где именно в сосудах нарушено кровообращение. Ждем мощный "медицинский десант" из столицы. Специалисты будут показывать мастер-класс для местных кардиохирургов", – рассказал Борзов.

Кроме того, саму больницу оборудовали дизельным генератором, установили кислородную станцию, а скоро откроется ПЦР-лаборатория.

Фото: facebook.com/1depinformcom

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил о том, что в рамках программы в 2021 году планируют построить и реконструировать 177 приемных отделений больниц, а также модернизировать областные больницы.

Как мы уже сообщали, в рамках "Большой стройки" в Винницкой области продолжается реконструкция и других медучреждений: приемного отделения и достройка главного корпуса больницы скорой помощи в Виннице, приемных отделений районных больниц в Козятине и Калиновке.