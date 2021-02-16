Ледяная глыба упала с крыши: во Львове травмировалась 20-летняя девушка (видео)

Во Львове огромный кусок льда травмировал 20-летнюю девушку. Ледяная глыба упала с крыши гостиницы. Кто оплатит лечение и как уберечься от льда, падающего на головы, узнавала Оксана Ротко.

С переломами девушку госпитализировали и прооперировали.

"Картинка, я иду и переключается картинка, и я уже лежу и кричу, что я не чувствую ног. И это просто огромная глыба льда упала на меня", – говорит потерпевшая София Ометюх.

Прогулка по центру города Львова закончилась для Софии больничной койкой. Вспоминает – прохожие вызвали скорую.

"Из отеля вынесли какое-то одеяло поскольку было очень холодно, я на полу лежала, чтобы меня не транспортировали", – добавляет София.

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Сейчас жизни Софии угрозы нет, уверяют медики. Но ее ждут еще две операции и три недели в больнице.

"Там открытые множественные переломы с раздавливанием мягких тканей, и, скажем, такая перспектива не совсем радостная. То есть будем стараться, чтобы как можно больше стопы спасти", – говорит заведующий отделением травматологии и ортопедии Львовской больницы скорой медицинской помощи Виталий Сиклицкий.

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В отеле сейчас расчищают крыши, перед входом сигнальные ленты. Людей просят обходить другой дорогой. Расходы на лечение потерпевшей обещают компенсировать.

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"Мы общаемся, контакт держим, надеемся, что как можно быстрее выздоровеет Соня. Мы позаботимся о ней", – говорит администратор отеля Павел Мороз.

С началом снегопадов в больнице увеличилось пациентов с травмами, за сутки в среднем госпитализируют от 10 до 15 человек. Спасатели советуют обходить опасные участки.

"Если мы движемся рядом с домами, нужно обращать внимание все-таки, голову поднимать наверх, смотреть, если есть такая опасность или нависание снега, или висят сосульки, желательно такой участок дороги обойти – не подвергать себя опасности", – рассказывает спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области Виталий Туровцев.

Ранее мы писали, что в Киеве в результате падения сосулек и льда серьезно пострадали два человека.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне в МОН рекомендовали распустить школьников по домам из-за сильного похолодания.

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