Льготы на проезд и скидки на коммуналку: для чего нужна "Карта харьковчанина"

С помощью "карты харьковчанина" украинцы могут получить множество скидок на продукты / Фото: Коллаж: Сегодня

У владельцев "Карточки харьковчанина" есть возможность получать скидки на различные товары и услуги с помощью своей карты. Для того чтобы получить "X-card", не потребуется предварительная регистрация.

Сайт "Сегодня" собрал все, что нужно знать о "Карточке харьковчанина".

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Получение карточки

"Карточку харьковчанина" ("X-card") горожане могут получить в ЦПАУ. При себе необходимо иметь паспорт.

Для того чтобы получить "Карточку харьковчанина", не потребуется предварительная регистрация. Достаточно прийти в Центр предоставления административных услуг, выбрать услугу в терминале, получить талон и в порядке очереди пройти к администратору. О готовности "X-card" сообщат по телефону. Забрать готовую карту можно в том центре, который получатель указал в анкете при заполнении.

"Карточка харьковчанина" онлайн

Для того чтобы заполнить электронную анкету, можно воспользоваться или мобильным приложением "Мой Харьков" или веб-версией "Портала электронных сервисов Харькова".

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Инструкция:

на сайте или в приложении необходимо авторизоваться с помощью BankID или IDGOV;

в перечне доступных услуг выбрать "Анкета-заявление на получение Карты харьковчанина";

в анкете необходимо указать все личные и паспортные данные, ИНН, номера телефонов, электронную почту, желаемый канал коммуникации – включая мессенджеры, адреса проживания и регистрации.

нужно отметить цель, с которой оформляется "Карточка" и способ получения.

Скидки на коммунальные услуги

К проекту "Карточка харьковчанина" присоединилось КП "Харьковские тепловые сети". Теперь владельцы карточек получат скидки в 10% на платные услуги от предприятия.

Весь список услуг коммунальщики опубликовали у себя на сайте. "Харьковские тепловые сети" предоставляют скидки на 85 платных услуг.

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Владельцы "Карточки харьковчанина" имеют возможность получать скидки на различные товары и услуги с помощью своей карты.

Партнерами проекта являются продуктовые магазины, образовательные учреждения, медицинские центры, музеи, кинотеатры, боулинг-клуб, аптеки, коммунальные предприятия, заправки, ритуальные службы, охранные фирмы, а также многие другие.

Льготы на проезд

Льготы на проезд в общественном транспорте города предоставлены владельцам трех видов "X-card": "Школьная", "Студенческая" и "Льготная".

Актуальные условия проезда по льготным X-card:

"Школьная":

1 вид транспорта – 15 грн (трамвай/троллейбус);

2 вида транспорта – 20 грн (трамвай и троллейбус);

до 50 поездок в месяц (50% стоимости проезда) в метрополитене.

"Льготная":

до 50 бесплатных поездок в месяц в троллейбусе и трамвае;

до 50 бесплатных поездок в месяц в метрополитене.

"Студенческая":

с 1 сентября по 30 июня до 30 поездок в месяц (50% стоимости проезда) трамвай, троллейбус;

до 60 поездок в месяц (50% стоимости проезда) в метрополитене.

Полный список скидок для владельцев "Карты харьковчанина"

"Карточка харьковчанина" не только для жителей города

Стать владельцем "Карты харьковчанина" могут все желающие, кто трудоустроен официально в Харькове. Об этом сказала директор Департамента цифровой трансформации Галина Литвинец.

"Было много обращений с просьбой распространить этот проект не только на лиц, место жительства которых зарегистрировано в Харькове, но и на всех официально трудоустроенных в городе. Поэтому исполнительный комитет городского совета одобрил это предложение. Также это касается и студентов, которые учатся в вузах Харькова, но зарегистрированы в других городах", – отметила чиновница.

Куратор проекта Павел Столбовой добавил, что желающим получить карточку, необходимо обратиться к работодателям, а тем в свою очередь, в КУ "Офис реформ".

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