Локдаун в Украине. Первая область попала в "красную зону"

Украину вскоре могут перевести в красную зону. Фото: коллаж "Сегодня"
Херсонскую область переводят в красную зону адаптивного карантина. Решение сегодня приняла Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.
Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в своем Telegram-канале.
Область переходит в "красную зону с 15 октября.
"По результатам заседания Государственная комиссия решила установить... красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Херсонской области" , – говорится в сообщении.
Какие ограничения действуют в красной зоне?
На территории Херсонской области будут действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для красного уровня эпидемической опасности. А именно запрещается:
- работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов навынос,
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т. д.,
- работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,
- работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.
В красной зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.
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