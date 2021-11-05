LOL дня. Львовский депутат рисовал портрет Путина во время заседания (видео)

Рисунок Юрий Грынив дорисовал самостоятельно / Коллаж "Сегодня"

Депутат Львовского городского совета от партии "Европейская солидарность" Юрий Грынив рисовал портрет президента России Владимира Путина во время заседания в сессионном зале.

Видео инцидента опубликовал "24 Канал".

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Детали

На телефоне он открыл картинку с портретом Путина, а сверху положил листок. Там он срисовывал контуры лица. Потом рисунок Юрий Грынив дорисовал самостоятельно.

Скучно не впервые

Журналисты заметили, что депутату скучно на заседаниях не впервые. Раньше он играл в игры на своем смартфоне.

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Отряд "бабушек Путина" потребовал закрыть Clubhouse

Пенсионерки из движения "Отряды Путина" требуют закрыть социальную сеть Clubhouse. Они уверены, что она портит молодежь и пропагандирует наркотики.

Пенсионеры собрались во дворе одного из домов. Сначала об аморальности рассказывает одна из них. А позже и остальные к ней присоединяются и просят "спасти молодежь".

Бабушки уверены, что эта соцсеть развращает, вгоняет в разврат, заставляет совершать самоубийства и мешает общаться.

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