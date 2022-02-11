LOL дня. Под Тернополем в больнице забыли провести канализацию в туалет (фото)

Под Тернополем в больнице сделали плохой ремонт. Фото: коллаж "Сегодня"

В Тернопольской области в Кременецкой районной больнице отремонтировали приемное отделение, но забыли провести канализацию в туалете, водоснабжение и обустроить отопление.

Об этом сообщил директор больницы Павел Кисиль, передает ZAXID.NET.

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В больнице и без туалета?

В Кременце ремонт приемно- диагностического отделения больницы начали еще в апреле 2021 года. Стоимость работ предварительно составила 7 млн гривен. Совсем недавно ремонт завершили и теперь помещение готовят к сдаче.

Народный депутат Игорь Васильев проверил помещение и заявил, что происходящее его сильно поразило.

"Одну комнату нельзя назвать туалетом. Нет сантехники, нет вывода канализации, нет элементарного – воды", – сказал Васильев.

Директор Кременецкой больницы Павел Кисиль объяснил, ремонт осуществляется под наблюдением управления капитального строительства Тернопольской облгосадминистрации.

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"Они объявляли тендер и определяли победителя и подрядчика, выполняющего работы. Они также должны соответственно осуществлять какой-то надзор. Я услышал, что уже в ближайшее время они должны принимать работу, то есть ремонт уже завершился, и решил посмотреть, как его провели. Когда зашел в помещение – оказалось, что они сделали потолок, стены и пол. А на другое денег нет", – рассказал Кисиль.

Он отметил, что без отопления и воды помещение с даже новым качественным ремонтом долго не простоит.

"Системы отопления нет, лифта нет, чтобы доставлять тяжелых пациентов на второй этаж в хирургию, сантехники нет. Я не знаю, как они будут сдавать это помещение. О каких-то других средствах или объявлениях тендера, чтобы это все доделать – не говорится", – добавил директор медучреждения.

В туалете больницы нет канализации. Фото: ZAXID.NET

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Подставляют ведра для воды с потолка: поликлиника в Киеве шокировала своими условиями

В сети появились фото поликлиники на Нивках в Киеве. Заведение находится в ужасном состоянии и требует ремонта. Фотографии из медицинского учреждения разместила в соцсети киевлянка Наталья Ставиская.

"Так хочется делиться приятными новостями, но… Попала сегодня на четвертый этаж поликлиники (Щербаковского, 70). Реально страшно", — написала женщина в соцсети.

На одном из фото видно, как пол в заведении устлан полотенцами для впитывания воды. С потолка капает вода, поэтому решили подставить тазики и ведра.

В заведении протекает потолок. Фото: Facebook/Наталья Ставиская

Потолок в медицинском заведении в желтых пятнах от воды, отваливается штукатурка.

Потолок имеет ужасный вид. Фото: Facebook/Наталья Ставиская

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