Львовская область может выйти из красной зоны – дата

Львовская область может перестать быть красной. Фото: коллаж "Сегодня"

Львовская область уже вскоре может покинуть красную карантинную зону. Это может произойти уже на следующей неделе.

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, передает сайт "032".

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Львовская область перестанет быть красной

Чемерис отметил, что решение о переходе Львовской области в другую карантинную зону будет рассматривать государственная комиссия ТЭБ и ЧС.

Ожидается, что новый уровень эпиднебезопасности будет установлен со следующей недели – с момента начала действия новых дополнительных ограничений для желтой зоны. В таком случае во Львовской ОГА считают такое решение целесообразным.

Новые ограничения в желтой зоне

С 6 декабря в желтой зоне в Украине будут действовать дополнительные ограничения.

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Так, жители должны иметь "желтый" или "зеленый" сертификат о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус или сертификат о выздоровлении (действующий 105 дней), если планируют посещать массовые мероприятия, учреждения культуры и общественного питания, спортзалы, бассейны, а также, если хотят воспользоваться межобластным или международным перевозками.

Количество COVID-случаев за выходные уменьшилось / Фото: Коллаж: Сегодня

Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 10 554 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 846, медработников – 197).

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