Львовская область выходит из красной зоны: объявлена дата

В области вводят ограничительные противоэпидемические мероприятия, которые предусмотрены для желтой зоны

Львовская область переходит из красной в желтую зону эпидемической опасности. Об этом стало известно после внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Сообщил о событии министр Олег Немчинов в Telegram.

"Отменить красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Львовской области и применить на территории Львовской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для желтого уровня эпидемической опасности", – говорится в сообщении.

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Львов выйдет из красной зоны с 00:00 26 апреля 2021 года.

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Также напомним, Украина снова побила рекорд по числу смертей от COVID-19 и новых случаев заболевания за сутки.