Львовские врачи утверждают, что победили COVID-19 капельницей со спиртом

Этот метод еще не признали эффективным за границей

Львовские врачи запатентовали свой метод лечения коронавируса – капельницами со спиртом.

Об этом сообщают "Факты".

Львовский пульмонолог Анатолий Невзгода вместе с братом, торакальным хирургом Александром Невзгодой разработали метод лечения коронавируса с использованием внутривенного введения спирта.

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Как пишут "Факты", на этот метод лечения они получили патент в Украине. Теперь братья оформляют документы на изобретение, чтобы его признали и зарубежные специалисты.

"Комплекс лечения, который я предлагаю, состоит из противовирусного препарата, антибиотика (если анализ показывает, что он необходим). Антибиотик убивает бактерии, и пневмония не распространяется, а значит впоследствии не возникают дыхательная и сердечная недостаточность, кровь нормально насыщается кислородом. В схему лечения при необходимости входят гормональные препараты. И совсем новое, что я добавил, – это внутривенное введение спирта", – рассказал пульмонолог.

Как пояснил Невзгода, коронавирус состоит из жира. А ничто не растворяет жир (липиды) так хорошо, как спирт.

Количество процедур и концентрация спирта зависят от степени поражения легких и общего состояния человека.

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Первым, кто согласился лечиться по методу братьев Невзгод, стал 62-летний предприниматель Олег Гузар.

Ситуацию пациента осложняли сопутствующие болезни – гипертония, сахарный диабет, сердечная недостаточность и ожирения первой степени. Общее количество процедур – пять, каждую проводили через сутки.

Теперь, через полгода, Олег Гузар говорит, что чувствует себя хорошо, может за день проехать за рулем до 600 км, последствий перенесенной болезни не испытывает.

Напомним, почти миллион украинцев побороли коронавирус.

Больше всего средств потратили в Украине на лечение пациентов в отделениях интенсивной терапии.

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