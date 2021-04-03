Львовскую область патрулируют медики на вертолете (фото)

В состав входит экипаж и медицинская бригада

Во Львовской области на постоянное дежурство заступила бригада Авиационной системы МВД.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в рамках Единого аэромедицинского пространства стал на дежурство вертолет ЕС-145 с медицинским модулем, который будет экстренно помогать населению шести западных областей. В состав входит экипаж и медицинская бригада.

Вертолетами и самолетами Системы авиационной безопасности МВД будут управлять пилоты, которые уже прошли или сейчас проходят соответствующую подготовку.

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Ранее мы сообщали, что в Украине возобновят санавиацию. Одна из основных задач такой системы – медицинская помощь, чтобы можно было доставить больного, команду врачей, орган для трансплантации.

Также напомним, в Украине в разгар пандемии коронавируса 73 тысячи медиков потеряли работу.